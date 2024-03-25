Köpek Balığı İstilası 2 filminin konusu ne? Köpek Balığı İstilası 2 filminin oyuncuları kim?

Köpek Balığı İstilası 2 (Sharknado 2: The Second One) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Köpek Balığı İstilası 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Köpek Balığı İstilası 2 filminin konusu ne? Köpek Balığı İstilası 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 21:19
Köpek Balığı İstilası 2 filminin konusu ne? Köpek Balığı İstilası 2 filminin oyuncuları kim?
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Köpek Balığı İstilası 2 filminin yönetmen koltuğunda Anthony C. Ferrante oturuyor. Filmin senaristliğini Thunder Levin üstleniyor. Peki, Köpek Balığı İstilası 2 filminin konusu ne? Köpek Balığı İstilası 2 filminin oyuncuları kim? 

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Fin Shepard ve ekibini bekleyen bir köpek balığı istilası vardır...

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tara Reid

Vivica A. Fox

Kelly Osbourne

Ian Ziering

Judah Friedlander

Andy Dick

Judd Hirsch

Mark McGrath

Courtney Baxter

Kari Wuhrer

Kurt AngleKÖPEK BALIĞI İSTİLASI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Köpek Balığı İstilası 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4 olarak belirlendi.


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