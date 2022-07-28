Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı

Kastamonu’da Karaçomak Deresi kenarında korkuluklarda görülen yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ormanlık alana bırakıldı.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:12
Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı
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Edinilen bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde Karaçomak Deresi kenarında bulunan korkuluklarda bir yılan gören yurttaşlar panik yaşadı.

Yurttaşlardan bazıları ise yılanı görüntülemek için telefonlarına davrandı. Bir süre korkuluklarda ilerleyen yılan, çöp kovasının içerisine girdi. Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı alarak ormanlık alana bıraktı.


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