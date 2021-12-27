'Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz' demişti: Ali Erbaş'ın garajı otomobil fuarına döndü

27 Aralık 2021 Pazartesi, 09:25

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz” sözleri, gözleri Diyanet’in araç envanterine çevirdi. Diyanet, araç sayısı itibarıyla genel bütçe kapsamındaki 22 kamu idaresini geride bırakırken 2018, 2019 ve 2020 yıllarında resmi araçları için 2,2 milyon TL’lik yakıt harcamasında bulundu. Diyanet toplam 281 adet olan binek araç sayısı ile de 29 kamu idaresini geride bıraktı. Erbaş’ın ziyaretlerinde kullandığı VIP minibüsün ise Diyanet Vakfı bütçesi ile alındığı ve içinin özel olarak tasarlandığı iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisli araç sayısına yönelik veriler, kurumundaki, “Araç korkusunu” gözler önüne serdi. Diyanet’in 2021 yılı itibarıyla sayıları 405 olan araçlarının 281’ini binek araçlar oluşturdu.

29 KURUMU GERİDE BIRAKTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, dev bütçesi ve bütçe harcamalarıyla tartışılan başkanlık, genel bütçe kapsamındaki 39 kamu idaresinin taşıt sayısına göre sıralandığı listede 22 idareyi geride bıraktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 48 bin 107 araç ile en fazla taşıta sahip kamu idaresi olurken 14 bin 100 araçla Milli Savunma Bakanlığı, ikinci sırada yer aldı. Sağlık Bakanlığı’nın toplam taşıt sayısı ise 8 bin 979 oldu. Diyanet’in toplam araç sayısı ise kayıtlara 405 olarak geçti. Başkanlık, 39 kamu idaresinin bütçe cetvellerinde, “T02” olarak kodlanan ve binek araçları tanımlayan araçlara sıralandığı listede ise 29 kurumu solladı. Diyanet’in toplam 281 binek aracı olduğu kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyet raporları ise 2017 yılında kurum alınan araç sayısının fazlalığını gün yüzüne çıkardı. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında taşıt alımı yapmayan idarenin 2017 yılında ise 26 araç satın aldığı öğrenildi. Satın alınan araçların idareye maliyeti ise 2 milyon 641 bin TL oldu.

DÖRT YILDA 2,2 MİLYON LİRALIK BENZİN YAKILDI

Başkanlığın faaliyet raporları idarenin yüksek yakıt tüketimini de ortaya koydu. Raporlara göre Diyanet’in araçları, 2017 ve 2020 yıllarını da kapsayan dört yıllık dönemde 2,2 milyon TL’lik benzin ya da motorin yaktı. Dört yılda yakılan akaryakıtın miktarı ise 400 bin litrenin üzerine çıktı.

ZİYARETLER İÇİN VIP MİNİBÜS İDDİASI

Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın bazı ziyaretlerinde kullandığı minibüsün içinin özel şekilde tasarlandığı öne sürüldü. Türkiye Diyanet Vakfı’nca satın alınan ve Erbaş’ın kullanımına tahsil edildiği iddia edilen minibüsün VIP donanımlara sahip olduğu bildirildi.

‘AUDİ DEĞİL MERCEDES’ SAVUNMASI YAPTILAR

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1,5 milyon TL’ye satın aldığı lüks araç, kentteki müftülerin kullanması amacıyla İstanbul İl Müftülüğü’ne tahsis edildi. Audi A8 Long marka olduğu öğrenilen aracı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da İstanbul seyahatlerinde kullandığı belirtildi. BirGün’ün 2020 yılında gündeme getirdiği iddiaya göre, değeri 1,5 milyon TL olan aracı çok beğenen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, aracın Ankara’ya çekilmesini istedi. İddiaya göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seçimlerin ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’yı arayarak, “Elinizde belediyeye ait araç varsa iade edin” dedi. Vali Yerlikaya'nın ısrarı üzerine Maşalı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a ulaştı. Ali Erbaş, müftülüğün ısrarı nedeniyle aracın tekrar İstanbul’a gönderilmesine onay verdi. Diyanet yetkilileri, BirGün’ün iddialara ilişkin sorularını, “Biz Audi marka aracı sadece İstanbul'da havalimanına gidiş geliş için kullandık. Bizim makam aracımız Audi değil Mercedes” diye yanıtladı.