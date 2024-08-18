Korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı: Kalp krizinden öldüğü düşünülen kadını erkek arkadaşı boğarak öldürmüş

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz (36), doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bunun üzerine gözaltına alınan erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 20:08
Korkunç gerçek itirafla ortaya çıktı: Kalp krizinden öldüğü düşünülen kadını erkek arkadaşı boğarak öldürmüş
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Olay, dün Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Nuhbe Yılmaz’ın Atalar Mahallesi’ndeki evinde fenalaşarak kalp krizi geçirdiği ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. 

Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Nuhbe Yılmaz’ın cenazesine detaylı otopsi yapıldı. 

Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz’ın cenazesi, bugün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.


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