Korkunç kaza... Arka koltuktan fırlayıp aracın altında kaldı: 4 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada; arka koltuktan fırlayan Fatma Kartalmış aracın altında kalarak ağır yaralandı. Otomobilde yaralanan diğer 3 kişi de tedaviye alınırken, Kartalmış'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İzmir- Ankara D300 karayolu STR dinlenme tesisi mevkisinde, saat 21.45 sıralarında; İzmir’den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail Deniz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu.
KOLTUKTAN FIRLADI
Kazanın şiddetiyle arka koltuktan fırladığı öğrenilen Fatma Kartalmış takla atan otomobilin altında kalarak ağır yaralanırken, sürücü İsmail Deniz ile araçtaki Emine Nur Deniz ile Emre Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve trafik polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilin altında kalan Fatma Kartalmış’ı sıkıştığı yerden kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ağır yaralı Kartalmış, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Kartalmış’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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