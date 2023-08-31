MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 30 Ağustos MasterChef'te hangi takım kazandı?
MasterChef'te eleme adayları belli oldu. Seyircilerin heyecanla izlediği MasterChef'te kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yurttaşlar eleme potasına kimin girdiğini ve hangi takımın kazandığını merak etti. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 30 Ağustos MasterChef'te hangi takım kazandı?
MasterChef'te eleme potasına giren isimler belli oldu. TV8'in sevilen programı MasterChef'te dün akşam kıyasıya mücadele edildi. Peki, MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayları kimler oldu? 30 Ağustos MasterChef'te hangi takım kazandı? İşte ayrıntılar...
30 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef All Star 30 Ağustos özel bölümünde mavi ve kırmızı takımlardan şefler tarafından ''Zafer Yolu'' konseptinde; ''Fava (İzmir), Sakalaçarpan çorbası (Afyonkarahisar), Patatesli dolamber böreği (Kütahya), Yufkalı büryan (Eskişehir), Balaban kebabı (Eskişehir), Etli bamya yemeği (Konya),Tahinli kabak tatlısı (Sakarya) tabaklar istendi.
Şefler tabakları değerlendirdi. Kazanan başa baş mücadele sonunda mavi takım oldu. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlığa çıktı
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlıkta ''Arabaşı'' yemeği yapıldı. Alican, Barbaros, Eda'nın tabakları başarılı bulundu ancak dokunulmazlık Barbaros'un oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
İlk oyunun sonunda belirlenen eleme adayları Tahsin ile Gamze olmuştu. 30 Ağustos eleme adaylarının ilki Kıvanç, ikincisi de Eda oldu.
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