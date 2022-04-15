Öğrenci indiriminin kazananı Marmaray oldu: İBB’nin kasasından 520 milyon çıkacak

15 Nisan 2022 Cuma, 15:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zam tartışması devam ediyor. Nisan ayı İBB Meclis toplantısında, toplu taşımaya yapılan zammın, öğrencilere yansıyan kısmının İBB tarafından karşılanmasına AKP ve MHP oylarıyla karar verildi.

Bu durum akıllara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray’daki zam farkının hangi kurum tarafından karşılanacağı sorusunu getirdi.

Yaşanan son süreci Odatv’den Ersin Eroğlu'a değerlendiren İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, meclisten geçen bu teklifle belediyenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Marmaray şirketini de finanse etmek zorunda kalacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Bir hafta içerisinde mecliste alınan karar Ekrem İmamoğlu’nun önüne gelecek. Başkan kararı veto edeceğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın zamma karşı oldukları yönünde açıklamaları olmuştu. Fakat bu kararla aradaki fark İBB bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla Marmaray’ı da sübvanse etmiş olacağız.”

“KDV VE ÖTV’NİN YARISINI ALMASINLAR KARŞILARIZ”

Toplu taşımada öğrenci abonmanlarına yapılan zammın İETT otobüslerinde kullanılan akaryakıttan KDV ve ÖTV’nin yarısı alınmadığı takdirde karşılanabileceğini de vurgulayan Utku Cihan sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Öğrenci abonmanına yapılan zam sübvanse edilirse yıllık 520 milyon İBB’nin kasasından para çıkışı olacak. Bizim bir önerimiz var. Bunun yerine İETT otobüslerinde kullandığımız akaryakıttan devlet KDV ve ÖTV tutarının yarısını bile almasa yaklaşık 500 milyon lira yapıyor. Dolayısıyla biz bu indirimi sübvanse edebiliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta ulaşıma yüzde 40 zam yaptı.

Buna göre; tam bilet 7 lira 67 kuruş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıktı.

İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararın ardından Meclis'te söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim" dedi.

Öğrenciler aylık olarak kartlarını 78 liradan 109 liraya yükselmişti.