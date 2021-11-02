Korkunç kaza: Otomobil tıra saplandı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Ordu-Samsun karayolu, Ilıca Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 52 AD 898 plakalı otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen C.D.'nin kullandığı 72 BC 137 çekici plakalı tırın dorsesine hızla çarptı. Kazanın şiddetiyle tıra adeta saplanan otomobil, bir süre bu şekilde ilerledi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler A.A.’yı araçtan çıkarttı, 112 acil ekipleri, ağır yaralı olan otomobil sürücüsünü Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otomobilin seyir halindeki tıra arkadan hızlı bir şekilde çarptığı, tıra saplanarak bir süre bu şekilde ilerlediği görülüyor.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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