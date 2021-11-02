Emre Belözoğlu, Başakşehir'de 3 maç üst üste kazandı
Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı. Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir, 71. dakikada Nacer Chadli'nin golüyle skoru eşitledi. Edin Visca, 90+2'de Başakşehir'e galibiyeti getiren penaltıyı attı.
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