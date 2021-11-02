Emre Belözoğlu, Başakşehir'de 3 maç üst üste kazandı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 1 yıl sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanan ilk teknik direktör oldu. Son olarak geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde 4 haftalık seri yapan Turuncu Lacivertliler üst üste Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demirspor'u mağlup ederek 15 puana ulaştı.