Emre Belözoğlu, Başakşehir'de 3 maç üst üste kazandı

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2021 Salı, 09:59
<p>Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı. Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir, 71. dakikada Nacer Chadli'nin golüyle skoru eşitledi. Edin Visca, 90+2'de Başakşehir'e galibiyeti getiren penaltıyı attı.</p>

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı. Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir, 71. dakikada Nacer Chadli'nin golüyle skoru eşitledi. Edin Visca, 90+2'de Başakşehir'e galibiyeti getiren penaltıyı attı.

<p>Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. maçta da kazanan Başakşehir, 15 puana yükseldi.</p>

Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. maçta da kazanan Başakşehir, 15 puana yükseldi.

<p>8 haftada 2 galibiyet alan Başakşehir, Emre Belözoğlu ile birlikte 3'te 3 yaptı.&nbsp;</p>

8 haftada 2 galibiyet alan Başakşehir, Emre Belözoğlu ile birlikte 3'te 3 yaptı. 

<p>Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 1 yıl sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanan ilk teknik direktör oldu. Son olarak geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde 4 haftalık seri yapan Turuncu Lacivertliler üst üste Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demirspor'u mağlup ederek 15 puana ulaştı.</p>

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 1 yıl sonra ilk kez üst üste 3 maç kazanan ilk teknik direktör oldu. Son olarak geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde 4 haftalık seri yapan Turuncu Lacivertliler üst üste Beşiktaş, Antalyaspor ve Adana Demirspor'u mağlup ederek 15 puana ulaştı.

<p>Aykut Kocaman ise görevde kaldığı 27 haftalık periyotta en fazla 2 maçlık galibiyet serileri yapabildi. Kocaman, Başakşehir'in başında geçtiğimiz sezon 7 haftalık süreçte mağlubiyet görmemiş ve 4 galibiyet 3 beraberlik elde etmişti.</p>

Aykut Kocaman ise görevde kaldığı 27 haftalık periyotta en fazla 2 maçlık galibiyet serileri yapabildi. Kocaman, Başakşehir'in başında geçtiğimiz sezon 7 haftalık süreçte mağlubiyet görmemiş ve 4 galibiyet 3 beraberlik elde etmişti.

<p>Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 4 maç daha kaybetmezse Aykut Kocaman'ın 7 haftalık namağlup serisini de egale etmiş olacak.&nbsp;</p>

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başında 4 maç daha kaybetmezse Aykut Kocaman'ın 7 haftalık namağlup serisini de egale etmiş olacak. 


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