Korkunç olay... İngilizce öğretmeni tacizci taksi şoförü tarafından öldürüldü!
İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, kendisini sistematik olarak taciz eden taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından silahla öldürüldü. Fail Gülter, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu.
İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Orhantepe Mahallesi’nde dün saat 15.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
İddiaya göre; bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, anaokulundan çıkarak aracına bindi. O sırada taksiyle Erorbay’ın aracına yanaşan Mustafa Gülter, öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı.
Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülter arasında tartışma yaşandı. Mustafa Gülter, yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı, ardından da öğretmene ateş etti.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Açılan ateş sonucu Katie Erorbay, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Gülter ise, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SİSTEMATİK TACİZDE BULUNMUŞ!
Hayatını kaybeden Katia Erorbay’ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi.
Taksi şoförü Mustafa Gülter'in, Erorbay’a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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