Korkunç olayı kötü koku ortaya çıkardı
Şanlıurfa'da iki gündür haber alınamayan adam, mahalleyi saran kötü kokular sonrasında ölü olarak bulundu. Şahsın yakınları evinin kapısını kırarak içeri girdiklerinde adamın televizyon kablosu ile boğularak öldürülmüş halde olduğunu gördü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ’ın (56) yakınları, evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi.
Çetindağ’ı odada hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çetindağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis yaptığı ilk incelemede, Çetindağ’ın televizyon kablosu ile boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Çetindağ’ı kablo ile boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
“KİMSEYLE BİR SIKINTIMIZ YOK"
Öldürülen Mahmut Çetindağ’ın kardeşi esnaf Lamih Çetindağ, olayın cinayet olduğunu söyledi. Çetindağ, “Olay öğrendiğimiz kadarıyla cinayetmiş. Arkadaşlarıyla birlikte eve gelmişler. Evde çay içmişler. Daha sonra ne olmuşsa artık televizyon kablosu ile boğulmuş. Abim kendi halinde bir insandı. Herhangi bir şüphemiz de yok” ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- 10 süt çeşidi arasındaki farklar
- Hukukun dehşetli imtihanı!
- Korkunç olayı kötü koku ortaya çıkardı
- Konyaspor’dan alkışlanacak Ahmet Çalık hareketi!
- İstanbul'un göbeğinde panik anları
- Canlı yayında diploma gösterdi
- ABD Genelkurmay Başkanı Milley koronavirüs oldu
- FIFA 2021'in en iyi erkek futbolcusunu açıkladı!
- Kent çıldırmak üzere! Sesin kaynağı hala bulunamadı
- Alex de Souza'dan Aykut Kocaman için flaş sözler!