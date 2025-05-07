Korkunun gölgesinde geçen bir yaşam: Öldürülen Bahar Aksu’nun kardeşi konuştu

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:03

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:03

İstanbul Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu, 2022’de boşandığı Rüstem Elibol tarafından 4 Mayıs’ta sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Olayla ilgili tutuklanan Elibol’un daha önce birçok kez tehdit ve şiddet uyguladığı, uzaklaştırma kararına rağmen Aksu’yu sosyal medya üzerinden izlemeye devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinayetin ardından sessizliğini bozan Aksu’nun kardeşi Berinur Sert, yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bahar Aksu'nun şiddet gördüğünü ve üç kez uzaklaştırma kararı aldığını belirten Sert, "Kadın kaçmak istedi, hayalleri vardı. Şiddet görüyordu, o yüzden 3 kere uzaklaştırma aldı" dedi. Ayrıca, "Dosyası kabarıktı zaten, o yüzden içeri girmiş. Kim yerini söyledi bilmiyorum" diyerek, failin geçmişteki suçlarına dikkat çekti.

“NİKAHA GELİRKEN BİLE CEZAEVİNDE Mİ DİYE SORDU”

Sert, şunları ifade etti:

"Ablam da çok iyi bir insandı. Kimseye kötülüğü yoktu. Yüzünü tanınmayacak hale getirmiş. Ne geçti eline, ne geçti. Eski eşinin bu olayı yapacağını düşünmüyorlardı. Arkadaşları bence onu bıraktı. Ondan sonra kendi kaçmaya çalışırken de kendi de yakalandı diye düşünüyorum ben. Kim yerini söyledi, nasıl yerini buldu inan bilmiyorum yani. Şiddet görmese zaten uzaklaştırma ya da boşanma gibi bir şey olmaz. İstemez de. Mutlu olduğu insanla boşanmak istemez. Görüyordu tabii ki şiddet görüyordu. Ben yeni evlendim. Korkusundan arkadaşlarını arayıp 'hani ben kardeşimin nikahı için geliyorum. Rüstem cezaevinde eminsiniz değil mi' diye sormuş. Kadın kaçmak istedi ya. Kadının hayalleri vardı ya. Eski eşinin bayağı dosyası kabarık. Bayağı kabarık. Uzaklaştırması vardı. İşte cezaevinden çıkmıştı. Demek ki araştırmış. Nasıl bulmuş orayı ben hiç bilmiyorum. Sadece benim ablama uygulanan bir şiddet değil bu. Zaten dosyasında da kadınlara olan yönelimi, yasaklı maddeye olan yönelimi hep bunlar var zaten. Herkes biliyor artık ne gerekiyorsa yapılmasını, içeriden çıkmamasını, başka kadınlara bu şekilde davranılmamasını istiyoruz"