Korkutan anlar... Samsun'da seyir halindeki otobüsün yangın tüpü patladı!
Samsun'da seyir halindeki ring otobüsünün yangın tüpü patladı. Yolcular korku ve panik içinde kendilerini dışarı attı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda saat 07.50 sıralarında seyir halindeki R28 otobüsünde patlama sesi duyuldu.
Otobüsün içi yangın tüpünün patlamasıyla açığa çıkan toz şeklindeki yangın söndürme kimyasalları ile kaplandı. Şoför ani patlama sonrasında otobüsü hızla yolun sağına çekti ve yolcuları tahliye etti.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Patlamanın ardından çıkan yoğun kimyasal toz ve duman, yolcular arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Bazı yolcular, dumanın etkisi altında kalarak solunum güçlüğü yaşadı.
Kimseye zarar gelmeyen olay sonrası yolcular gelen başka bir otobüse bindirilerek yolculuklarına devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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