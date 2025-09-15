Korkutan iddia: Geniş Aile'nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'de Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ekol TV'nin haberine göre Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu.

Ünlü oyuncunun tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ünlü oyuncu, dünkü paylaşımında, çocukluğu ve şimdiki halinin yan yana getirildiği bir kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Özkan, son olarak karaciğer yetmezliği hastalığından tedavi görmesi ile gündeme gelmişti.

Özkan, organ nakli için sıraya girmişti. Rahatsızlığı ile gündeme gelen ünlü oyuncu için Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti.

İlaç tedavisine başlayan Ufuk Özkan, organ nakli olmasına gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.