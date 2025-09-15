Cumhuriyet Gazetesi Logo
Korkutan iddia: Geniş Aile'nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu

Korkutan iddia: Geniş Aile'nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu

15.09.2025 14:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Korkutan iddia: Geniş Aile'nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar teşebbüsünde bulundu

Geniş Aile dizisinde Cevahir rolü ile tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Oyuncu Özkan'ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'de Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

Ekol TV'nin haberine göre Özkan, Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulundu.

Ünlü oyuncunun tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Image

Ünlü oyuncu, dünkü paylaşımında, çocukluğu ve şimdiki halinin yan yana getirildiği bir kareyi "Bir varmış bir yokmuş" notuyla paylaşmıştı.

Image

NE OLMUŞTU?

Ufuk Özkan, son olarak karaciğer yetmezliği hastalığından tedavi görmesi ile gündeme gelmişti.

Özkan, organ nakli için sıraya girmişti. Rahatsızlığı ile gündeme gelen ünlü oyuncu için Sağlık Bakanlığı harekete geçmişti. 

İlaç tedavisine başlayan Ufuk Özkan, organ nakli olmasına gerek kalmadan sağlığına kavuşmuştu.

İlgili Konular: #intihar #Ufuk Özkan