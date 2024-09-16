Korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde yerleşim alanına yakın otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü!
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 20:35

Yangın, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde çıktı. Yerleşim alanına yakın otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Binalara kadar yaklaşan yangın paniğe sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otluk alanın bir kısmını küle çeviren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.


Etiketler: #sakarya #Yangın

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