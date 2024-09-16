Korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü!

Yayınlanma: 16.09.2024 - 20:35

Güncelleme: 16.09.2024 - 20:35

Yangın, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi’nde çıktı. Yerleşim alanına yakın otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Binalara kadar yaklaşan yangın paniğe sebep oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otluk alanın bir kısmını küle çeviren yangının çıkış sebebi araştırılıyor.