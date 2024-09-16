Ot yangını çıktı... TEM bir süre trafiğe kapatıldı!

Edirne'de TEM Otoyolu'nun kenarında çıkan ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle trafiğe kapanan yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden açıldı.

Ot yangını çıktı... TEM bir süre trafiğe kapatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:36

TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerine yaklaşık 500 metre mesafede yol kenarında ot yangını çıktı.

Otoyolu duman kapladı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle otoyolda trafiği çift yönlü trafiği kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otoyol yaklaşık 30 dakika sonra trafiğe açıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #EDirne #TEM Otoyolu #Yangın

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