Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanıyor.
Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech mi, Sinovac mı?
- AKP'nin gizli seçim planı
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- 'Ancak sarayda oturmasını biliyor!'
- Netflix’in en popüler 10 dizi ve filmi açıklandı
- 11 bin dolarlık ilanda gerçek ortaya çıktı
- Kapanma olacak mı?
- Ezgi Mola’dan ödül törenine damga vuran konuşma
- Konya'da öldürülen gencin babası isyan etti
- Bakanlıktan 'Taksi' genelgesi