Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

(İHA)
29 Eylül 2021 Çarşamba, 09:06
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
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Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanıyor.

Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. 

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


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