Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kenan Midilli son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli memleketi Kırklareli’nde toprağa verildi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli dün geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etmişti.
Midilli için memleketi olan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde ikindi namazının ardından köy camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, akrabaları ve sevenleri katıldı.
Cenazede yakınları tabuta sarılarak ağladı. Cenaze namazını İl Müftüsü Yusuf Eviş kıldırdı.
Cenaze töreninin ardından Midilli, Ertuğrul köy mezarlığına defnedildi.
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