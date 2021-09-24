Koronavirüs tedavisi gören çift bir gün arayla öldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde koronavirüse yakalanan Durmuş Ali Harmancı (69) ile eşi Kezban Harmancı (66) tedavi gördükleri hastanede bir gün arayla hayatını kaybetti.
Durmuş Ali ve Kezban Harmancı çifti, koronavirüs testleri pozitif çıkınca Konya Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden Durmuş Ali Harmancı 21 Eylül'de, eşi Kezban Harmancı da ertesi gün hastanede yaşamını yitirdi. Çiftin cenazesi yine bir gün arayla Kızılcalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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