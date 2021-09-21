Koronavirüs testi pozitif çıkan iki pazarcı, satış yaparken yakalandı
İzmir’in Torbalı ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan iki esnaf, pazarda satış yaparken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Pazarcılara kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldı.
Torbalı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, dün Torbalı Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Uygulaması (İSDEM) üzerinden sorgulama sonucunda iki pazarcı esnafının koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif olmasına rağmen pazarda tezgah açıp, satış yapan iki satıcı için zabıta, durumu emniyet yetkililerine bildirdi. İdari ve adli işlem başlatılıp tezgahında bulunan ürünlere el konulan pazarcılar evlerine gönderildi.
KİŞİ BAŞI 3 BİN 400 LİRA CEZA
Öte yandan, test sonuçları pozitif olmasına rağmen pazarda tezgah açan pazarcılara, kişi başı 3 bin 400 lira para cezası yazıldığı öğrenildi. Pazarcılar hakkında işlem başlatılacağı da bildirildi. Pazarcılardan alışveriş yapanların test yaptırması çağrısında bulunuldu.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen TRT'nin kendisine önerdiği ücreti açıkladı
- Arınç'tan AKP'ye sert sözler
- Erdoğan'ın ABD'deki konvoyu paylaşıldı
- Emine Erdoğan'ın saati için ağızları açık bırakan iddia
- AKP kulislerinde Ya gelirse krizi
- Celil Nalçakan'dan Cüneyt Arkın'ın sözlerine yanıt
- Erdoğan'a anket şoku: İlk kez yüzde 30'un altında
- 400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da
- İstismarın yaşandığı Kuran kursu hangi tarikatın?
- Videosu tepki çekmişti... Şengör'den ilk açıklama