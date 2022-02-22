Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
Bursa'da 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilen Nihal Arslan, annesi tarafından yatağında ölü bulundu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu.
İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı.
Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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