Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu

Bursa'da 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilen Nihal Arslan, annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

DHA
22 Şubat 2022 Salı, 12:12
Koronavirüsü atlattı, 1 hafta sonra yatağında ölü bulundu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde oturan Nihal Arslan, iddiaya göre, annesi tarafından odasında hareketsiz yatarken bulundu.

İhbarla eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Arslan'ın 1 hafta önce koronavirüsü atlattığı öğrenilirken, vücudunda darp ya da kesi izine rastlanılmadı.

Nihal Arslan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 



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