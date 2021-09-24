Koronavirüsün yeni semptomları açıklandı
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan koronavirüs septomları belirti listesi yeni varyantın bilinen 5 semptomundan oldukça farklı seyrettiğini ortaya koydu. İşte yeni belirtiler...
İngiltere Sağlık Bakanlığı koronavirüsün yeni belirtilerine ilişkin bir liste hazırladı. Bakanlık tarafından hazırlanan belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör Tim Spector "Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu" dedi.
Yeni listeye göre, en yaygın Kovid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat ve koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.
Yeni yürütülen bir araştırmaya göre, 'Zoe Covid Belirtileri' olarak bilinen yeni semptomlar koronanın bilinen 5 semptomundan oldukça farklı. Uzmanlar, koronanın soğuk algınlığına benzer 8 belirtisi olduğuna vurgu yaptı.
Dünya genelinde yaklaşık 5 milyon insanın canını alan koronavirüse karşı5 milyar dozdan fazla korona aşısı yapıldı. Uzmanlar aşılama çalışmaları ile milyonlarca hayatın kurtarıldığının altını çiziyor. Ancak çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün.
'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi. "Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor" diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi. İşte koronanın yeni belirtileri
Burun akıntısı veya tıkanıklığı,
Boğaz ağrısı
Düşük dereceli ateş
Halsizlik
Hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı
Hapşırma
Nefes almada hafif zorlanma
Öksürük
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