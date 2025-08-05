Koruma altındaki genç kıza taciz iddiası: 'Kamuoyuna açık şekilde yargılanmalı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde yaşanan cinsel taciz iddialarına ilişkin, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Servet Türegün ile görüştü.

Nazlıaka, görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

İSTİSMARCI KURUM MÜDÜRÜ!

Devlet koruması altındaki bir kız çocuğunun, kurum müdürü S.B. tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasının, yalnızca bireysel bir sapkınlık değil; çürümüş bir sistemin göstergesi olduğunu belirten Nazlıaka, "Daha da vahimi, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Servet Türegün ile yaptığım görüşmede bu vahşet, ‘zaten çocuk da reşit çıktı’ denilerek meşrulaştırılmak istenmiştir. Buradan o müdür yardımcısına ve onun gibi düşünen herkese açıkça sesleniyoruz: Reşit olmak, istismarın bahanesi olamaz! Reşit olmak, bir kamu görevlisinin cinsel tacizine maruz kalmayı meşrulaştırmaz! Devletin görevi, reşit ya da değil; her bireyi, özellikle de çocukları ve gençleri şiddetten, istismardan ve her türden hak ihlalinden korumaktır" ifadelerini kullandı.

"BU BİR TESADÜF DEĞİL, SİSTEMLİ BİR ÇÜRÜMÜŞLÜKTÜR"

Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün, bu utanç verici olayla ilk kez gündeme gelmediğini, daha önce, şehit yakını bir kadın çalışanın, dönemin İl Müdür Yardımcısı İ.K. tarafından tacize uğradığı iddialarının kamuoyuna yansıdığını hatırlatan Nazlıaka, "Ancak bu kişi yargılanmak yerine ‘zorunlu emeklilikle’ ödüllendirilmiş, dava açılmamış, hesap sorulmamıştı. Aynı kurumda ikinci kez bir cinsel taciz vakası yaşanmakta, ancak her defasında üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Bu bir tesadüf değil, sistemli bir çürümüşlüktür" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanındaki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumların, son yıllarda çok sayıda benzer olayla gündeme geldiğini söyleyen Aylin Nazlıaka, şunları kaydetti:

"İstanbul’da Aile Bakanlığı’nın koruması altındaki, lise çağındaki 5 çocuk çamaşır suyu içerek yaşamına son vermeye çalıştı. Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde epilepsi hastası engelli çocuk, personelin darp etmesi sonucu hayatını kaybetti. Sakarya’daki Fatma-Hamit Atay Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan 35 yaşındaki otizmli Abdülkerim Musti ihmaller zinciri nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul’da bir engelli bakım merkezinde bipolar duygu durum bozukluğu nedeniyle tedavi gören bir kadın, iddiaya göre hemşire Ş.D. tarafından gece saatlerinde istismara uğradı. Yalova’da bir çocuk, abisi ve iki kişi tarafından cinsel istismara maruz kalınca bakanlık koruması altına alındı ama koruma altındayken tekrar cinsel istismara maruz kaldı.

"İSTİSMARCI, MESLEKTEN MEN EDİLMELİ"

Tüm bu olaylar tekil vakalar değil, liyakatsizliğin, denetimsizliğin, ihmalkarlığın, siyasi sadakatin ve cinsiyet körlüğünün kurumsallaşmış halidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘aile’ adı altında sistemi aile gibi yönetmeye çalışırken kamusal sorumluluğunu unutmuştur, ‘devlet’ olmanın gereğini yerine getirememektedir. İstismarcı, meslekten men edilmeli ve kamuoyuna açık şekilde yargılanmalıdır. Ayrıca bu kişinin hâlâ koruyucu aile statüsünde olup olmadığı da derhal açıklanmalıdır. Eğer hâlâ başka bir çocuğun velayetini taşıyorsa, bu başlı başına bir skandaldır. Bu soruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a soruyoruz: Bu şahıs nasıl hem müdür yapılmış hem de koruyucu aile olabilmiştir? Hangi liyakatle atanmıştır? Daha önce Karaman İl Müdürlüğü’nde yaşanan diğer taciz vakasında açılan disiplin ve ceza soruşturmalarının akıbeti nedir? Türkiye genelindeki Aile Bakanlığı kurumlarında son 10 yılda kaç istismar ve şiddet vakası yaşanmıştır? Kaçı adli sürece taşınmıştır? Çocukların istismardan korunması için neden bağımsız bir denetim mekanizması kurulmamaktadır? Bakanlık kadrolarında kaç yönetici liyakat esasına göre değil; siyasal veya kişisel ilişkilerle atanmıştır?

Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm kırılgan gruplarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın karanlıkta bırakmaya çalıştığı her konunun takipçisi olacağız. Devletin emaneti olan bir tek çocuğun bile saçının teline zarar gelmesini kabul etmiyoruz. Bu ülkenin çocukları, istismarcı bürokratlara, liyakatsiz müdürlere, duyarsız bakanlara teslim edilemez! Bu olayın peşini bırakmayacağız! Sadece Karaman'da değil, tüm Türkiye'de kurumların bağımsız denetimi için gereken her adımı atacağız!”