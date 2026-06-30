Koruma altındaki nilüferleri koparanlara rekor ceza!

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Abant Gölü Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla birlikte nilüfer çiçekleri açtı. Göl yüzeyini süsleyen pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüferleri koparmanın cezası 699 bin 197 TL.

Kentin doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla göl üzerinde nilüfer çiçekleri açtı. Göl yüzeyini kaplayan pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüferler, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Koruma altındaki göle renk katan nilüfer çiçeklerini koparanlara, Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanıyor.