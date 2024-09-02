‘Koruma Kurulu bir tarihi yok ediyor’

Yayınlanma: 02.09.2024 - 19:06

Güncelleme: 02.09.2024 - 19:06

Zonguldak Devrek’te, Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altında bulundurulan Kangallar Konağı çökmeye başladı. 250 yıllık tarihe sahip olduğu belirtilen ve Karabük Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescil edilerek koruma altına alınan konak yıllardır restore edilmeyi bekliyor. 2007 yılında koruma altına alınan tarihi konağın durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Kangallar Konağı'nın duvarları, çatısı, ahşap işlemeleri zamana yenik düşerken tarihi dokusu da yok oluyor. Tarih Koruma Kurulu bir tarihi eseri koruyayım derken yapıyı yazgısına bırakıyor. Konağı koruma altına alan kurulun 17 yıldır konağa yönelik hiçbir restorasyon çalışması yapmaması dikkat çekiyor.