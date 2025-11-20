Korunmayan çocuklar ülkesi

Çocuk haklarının giderek daha fazla risk altında olduğu, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, istismar ve dijital mecralarda artan tehditler gibi pek çok alanda sorunların derinleştiği Türkiye’de devlet korumasındaki çocukların koşullarıyla koruyucu aile sistemindeki eksiklikler sürüyor.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi yönetim kurulu üyesi Avukat Zöhre Dalkıran, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, istismar ve dijital mecralarda artan tehditlerin derinleştiğine dikkat çekti. 2020’de MESEM’e kayıtlı çocuk işçi sayısı 143 bin 237’den 2024’te 504 bine çıktı. 2024’te kayıtlı toplam çocuk işçi sayısı 1 milyon 474 bine ulaştı.

MESEM DETAYI

Çocuk işçiliği konusunda Dalkıran, “Biz çocukla işçi kelimesinin yan yana gelmesini doğru bulmuyoruz. Aslında bu çocukların ekonomik olarak sömürülmesi demek. 17 yaş altındaki çocukların çalışması yasak olmasına karşın MESEM aracılığıyla çıraklık, staj gibi yollarla çocuklar iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılıyor. Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada” dedi.

Koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı ise TÜİK 2024 verilerine göre 8 bin 719 olurken evlat edindirilen çocuk sayısı ise 589. Dalkıran, eksikliklerin bulunduğunu ancak mekanizmalar doğru işletilirse ve Çocuk Koruma Kanunu yetkin ellerde uygulanırsa çocukların fayda görebileceğini belirtti. Denetim ve takibin düzenli yapılmasının olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi.