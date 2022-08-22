Kösedere Üzüm Şenliği’nde renkli görüntüler

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:58

İzmir’de Karaburun Belediyesi tarafından iki yıllık pandemi arasından sonra 13’üncüsünü düzenlediği Kösedere Üzüm Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir’den ve yurdun farklı kentlerinden gelen binlerce ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşen şenlikte Kösedere Köyü unutulmayacak günlere ev sahipliği yaptı. Düzenlenen üretici sohbetleri, atölyeler, yarışmalar, sergi ve konserler gibi etkinliklerde yurttaşlar doyasıya eğlendi.

“BİZLERE DÜŞEN GÖREV BU BEREKETLİ TOPRAKLARDA YETİŞEN ÜRÜNLERİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TANITMAKTIR”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in de yer aldığı şenliğin açılışında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Yaşadığımız zengin coğrafya ve bize sunduğu çok çeşitli endemik bitki örtüsü; Karaburun’a özgü çok özel tarım ürünlerinin yetişmesini sağlıyor. Ürün çeşitliliğimiz ve tarımsal faaliyetlerimizin kültürel mozaiğimizle birleşmesi zengin bir mutfak kültürümüze ve dolayısıyla Karaburun’da gastronomi turizminin gelişmesine olanak sağlıyor. Bizlere düşen görev de bu bereketi gözler önüne sermek, bu bereketli topraklarda yetişen ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmaktır” dedi.

YERELDE KALKINMA MODELİ

Antik çağlardan bu yana üzümüyle marka olmuş, İtalya’ya bile üzüm ihraç etmiş olan Karaburun’un; üzümün yanında keçi peyniri, kopanisti peyniri, nergisi, mandalinası, enginarı, karabaşotu, gastronomisi, sanatı ve tarihiyle marka olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

“Üretimi önceleyen politikalarımızla, üretime dayalı büyüme modeliyle gelişim sağlamak zorundayız. Kooperatiflerimizle, organik tarım projeleri ile bu değerlerimizi de daha da arttıracak ve parlatacağız. Ne mutlu bize ki; İzmir gibi bir şehirde yaşıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizin öncelikli projelerindendir tarım ve kırsal kalkınma. Sevgili Tunç Başkanımızın da desteği ile bu özgün modeli Karaburun’da daha da geliştiriyoruz.”

SOYER: DOĞA İLE UYUMLU YAŞAMA İLHAM VEREN KENT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de; İzmir’in bereketli ovalarıyla, dağları ve vadileriyle, deltaları ve akarsularıyla 8 bin 500 yıldır doğayla uyumlu yaşama ilham veren bir kent olduğunu hatırlatarak, “Bu eşsiz coğrafyada tümü yerli tohum ve ırklarla üretilen çok değerli beş ürün grubu, bizim öncelikli ürünlerimiz. Bunlar, üzüm, incir ve badem gibi kuraklığa dayanıklı meyveler, atalık tahıl ve baklagiller, kıyı balıkçılığı, mera hayvancılığı ve elbette zeytin. Bu ürünlerimiz, kuraklığa ve iklim krizine dirençli İzmir Tarımı politikamızın omurgasını oluşturuyor. Karaburun’da da bunların hepsi yetiştiriliyor” diye konuştu. Ne Karaburun’un, ne İzmir’in ne de Türkiye’nin sahip olduğu bu zenginliklerle ve potansiyelle uyumlu bir hayat kalitesinde yaşamadığını sözlerine ekleyen Soyer, “Hiç birimiz bunu hak etmiyoruz. Biliyoruz ki bu bir kader değil bunu değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLER

Şenlik kapsamında düzenlenen “En Güzel Üzüm” yarışması kıyasıya rekabete sahne oldu. Tarım uzmanlarından oluşan jürinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada birinciliği Ömer Şensoy alırken, Hasan Güneysu ikinci, Ahmet Eren ise üçüncü oldu. Üzüm yarışmasında ilk üç dereceye girenlerle birlikte festival kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Üzüm Güzeli yarışmasında dereceye girenlere yarım altın, çeyrek altın ve gram altın verildi.