Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 14.03.2025 - 13:53

İş geliştirme kapsamında girişimcilere üst limiti 1,5 milyon TL yüzde 80 oranında destek veriliyor. Peki, KOSGEB iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları ne zaman? Girişimci Destek Programı iş geliştirme yardımı ne kadar, kimlere verilir?

KOSGEB GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHİ

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 -31 Mart 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınıyor.

Program kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit ve yüzde 80 destek oranı sunuluyor. Yardım geri ödemeli ve faizsiz olarak gerçekleştiriliyor. Geri ödemeler 36 aylık proje sonunda başlayacak. Söz konusu girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde ise destek üst limitine 150 bin TL ek oluyor.

İŞ KURMA DESTEĞİ

İlk işini kuracak gerçek kişiler için 10 bin TL, sermaye şirketleri için 20 bin TL yüzde 100 geri ödemesiz destek söz konusu. Öte yadan ilk işini kuracak girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ya da şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine ek olarak 10 bin TL verilir.

KOSGEB'in sunduğu iş geliştirme desteğinden; İmalat - Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri gibi alanlarda çalışmalar yapan şirketler yararlanabilir.

Şartları taşıyan girişimci başvuruları kurullara yönlendirilir. Başvurular kurullarda görevliler tarafından değerlendirilir. Kurullardan elde edilen puanların ortalaması alınarak bir sıralama yapılır ve ülke genelinde ilk 500'e ve kişinin kendi ilinde ilk 3'e girmesi durumunda desteğe uygun bulunur.