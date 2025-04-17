'Kötü koku' ihbarı çöp evi ortaya çıkardı

Van'ın Tuşba ilçesinde 'kötü koku' ihbarı yapılan tek katlı müstakil evden 10 ton çöp çıkartıldı.

'Kötü koku' ihbarı çöp evi ortaya çıkardı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:37

Tuşba ilçesinin Abdurrahmangazi Mahallesi'nde tek katlı müstakil evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

Adrese sevk edilen Tuşba Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çiftin yaşadığı evde temizlik çalışması yaptı.

Evden 10 ton çöp çıkarken, ekipler evi temizleyip ilaçladı. Çıkan çöpler, kamyonlara yüklenip Katı Atık Merkezi'ne götürüldü.

Belediyenin misafir ettiği çift, daha sonra evlerine bırakıldı. Mahalleli, evi temizleyen ekiplere teşekkür etti.


Etiketler: #Van #ev #Çöp ev

İlgili Haberler

Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında kan aktı: 1 ölü!

Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında kan aktı: 1 ölü!
Bağcılar’da bir esnaf yanlışlıkla binlerce lirayı çöpe attı

Bağcılar’da bir esnaf yanlışlıkla binlerce lirayı çöpe attı
Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı

Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında komşusunu öldüren şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler