'Kötü koku' ihbarı çöp evi ortaya çıkardı
Van'ın Tuşba ilçesinde 'kötü koku' ihbarı yapılan tek katlı müstakil evden 10 ton çöp çıkartıldı.
Tuşba ilçesinin Abdurrahmangazi Mahallesi'nde tek katlı müstakil evden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.
Adrese sevk edilen Tuşba Belediyesi'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çiftin yaşadığı evde temizlik çalışması yaptı.
Evden 10 ton çöp çıkarken, ekipler evi temizleyip ilaçladı. Çıkan çöpler, kamyonlara yüklenip Katı Atık Merkezi'ne götürüldü.
Belediyenin misafir ettiği çift, daha sonra evlerine bırakıldı. Mahalleli, evi temizleyen ekiplere teşekkür etti.
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