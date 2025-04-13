Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında kan aktı: 1 ölü!

İstanbul Üsküdar'da komşular arasında 'Evimin önüne çöp attın' iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan 2 çocuk babası K.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise polise teslim oldu.

Üsküdar'da 'Evimin önüne çöp attın' kavgasında kan aktı: 1 ölü!
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DHA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 08:09

Olay, saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, K.A. ile komşusu arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A., girdiği restoranda, kendisini takip ettiği öne sürülen kişi tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan K.A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. Şüpheli Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 


Etiketler: #Üsküdar #çöp #Cinayet

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