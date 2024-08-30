Eşi duyurdu: Tayfun Kahraman'a hastanede eziyet! Özgür Özel’den sert tepki

Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:16

Güncelleme: 30.08.2024 - 00:16

Meriç Demir Kahraman, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne gittiği hastanede kendisine eşlik eden kolluk kuvvetlerinin saatler süren eziyetine maruz kaldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Kahraman, şunları aktardı:

"Bugün, 29 Ağustos 2024’te, eşim ve kızımın babası Dr. Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6 buçuk saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde niye sıktı? Talimatı kim verdi?

Eşim, zarar gördüğünü söylediğinde inadına kelepçesini daha da sıkarak eziyet etmelerini ve bileklerinin yara içinde kalmasına yol açtıklarından haberiniz var mı?

Yasa ve mevzuat gereği, doktor muayenesinde kolluk güçlerinin bulunması yasak olduğu halde, doktorun ve Tayfun Kahraman’ın hukuku hatırlatıp çıkmalarını istemelerine rağmen muayenehaneden çıkmamalarını talimat alarak mı yaptılar? Yasaları tanımayan bu kişiler, gücünü kimden alıyor?

Bu şahıslar; haksız muamele ve eziyet karşısında tutanak tutulmasını isteyen eşimi tehdit etme cüretini nereden buluyorlar?

“HAYSİYETİMİZE DOKUNDURMAYIZ”

Toplumun bütün kesimlerinden Tayfun’un masumiyetine ilişkin açıklamalar gelirken böyle bir muameleyi, kime ve ne mesaj olarak anlamalıyız?

Özgürlüğümüzü elimizden aldınız, hukuku çiğnediniz. Ama haysiyetimize dokundurmayız”

Bugün, 29 Ağustos 2024’te, eşim ve kızımın babası Dr. Tayfun Kahraman MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken, kendisine eşlik eden kolluk güçleri, sabahtan itibaren 6 buçuk saat boyunca, kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek… — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) August 29, 2024

ÖZGÜR ÖZEL: HESABINI VERECEKLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşananlara tepki gösterdi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

Tayfun Kahraman'a yapılan muamele, hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir.

CHP ailesi olarak bu muameleyi kendimize, hepimize yapılmış sayıyoruz.

Derhal gerekli girişimlerde bulunacağız. Suçsuz yere ve hepimizin yerine cezaevinde yatan Tayfun’a bu günü yaşatanlar hesabını verecekler.”

Tayfun Kahraman'a yapılan muamele, hukuki de değildir, vicdani de değildir, ahlaki de değildir.



CHP ailesi olarak bu muameleyi kendimize, hepimize yapılmış sayıyoruz.



Derhal gerekli girişimlerde bulunacağız. Suçsuz yere ve hepimizin yerine cezaevinde yatan Tayfun’a bu günü… https://t.co/VTb8KqnIoW — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 29, 2024

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çelik, “Kimse, Tayfun Kahraman’ın kılına dokunamaz. Bu rezaletin sorumluları kimse ortaya çıkacak, hukuk önünde hesabı sorulacak. Sonuna kadar bu işin peşindeyiz” dedi.