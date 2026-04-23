Kötü muameleye maruz bırakıldığı iddia edilmişti: İstanbul Valiliği'nden 'Esraa' açıklaması

İstanbul'daki ABD Konsolosluğu önünde Gazze'deki katliama karşı eylem kapsamında tutuklanan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad Aljamal ve ailesinin insan haklarına aykırı muameleye maruz bırakıldığı iddia edilmişti.

İstanbul Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada ''Bahse konu olan Ürdün vatandaşı Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 16.09.2025 tarihinde ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na yönelik düzenlenen molotoflu saldırı olayı şüphelisi olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18.09.2025 tarihinde yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir'' denildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

''Çeşitli sosyal medya mecralarında “Gazze soykırımına karşı vicdani bir tepki göstermek amacıyla ABD konsolosluğu önünde sesini duyurmaya çalışan Esraa ve ailesine hukuka ve insan haklarına aykırı muamele” şeklinde haber ve paylaşımların yapıldığı görülmektedir. Bu paylaşım ve haberler, manipülasyon amacı taşımakta olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Toplumumuzun tamamının Filistin - Gazze konusundaki net duruşu ve tavrı, tüm dünya tarafından bilinmektedir.

Bu duruş ve tavır, kamu kurumlarının da meseleye bakış açısını ve davranış şeklini belirlemektedir.

Ancak terör devleti İsrail’in Filistin - Gazze konusunda alçakça uyguladığı soykırım ve katliamlara gösterilecek tepkilerin, ülkemizi uluslararası mecrada güç duruma düşürmemesi de hayati önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki; ülkemizde bulunan tüm yabancı misyon temsilciliklerinin güvenliği, devletimizin sorumluluğu - güvencesi altındadır.

MOLOTOFLU SALDIRI ŞÜPHELİSİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme suçundan 4 yıl 2 ay, Mala Zarar Verme Suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme, hükmün açıklanmasını ileri bir tarihe ertelemiş olup, bu karar sonrasında söz konusu şahıs, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nden tahliye edilmiştir.

Esraa Mohammad Awad ALJAMAL tahliye işleminin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 2019/5 sayılı genelgesinin 8/2. Maddesi gereği sınır dışı iş ve işlemleri için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliği tarafından saat 23.45 sıralarında teslim alınmıştır.

ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Yapılan kontrollerin ardından mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu belirlenen Esraa Mohammad Awad ALJAMAL, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bilgi verilerek Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğince serbest bırakılmış olup şahıs hakkında adli süreç takip edilmektedir.''