Kötü muameleye uğradığını duyurmuştu... Eren Üner hakkında yeniden işlem başlatıldı: Avukatı Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:17

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:18

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü 2. sınıf öğrencisi Eren Üner, daha önce gözaltında kötü muameleye maruz kaldığını açıklamış, bu açıklamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Üner’in iddialarını “asılsız ve iftira” olarak nitelendirmişti.

EGM, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma” suçlamasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.

“GÖZALTINDA DEĞİL, SAVCIYA İFADE VERMEK İSTİYORUZ”

Emniyetin suç duyurusu açıklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Üner’in avukatı, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada müvekkilinin şu anda gözaltında olmadığını belirtti.

Avukat, Üner’in daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde kötü muameleye maruz kaldığını, bu nedenle aynı birimde ifade vermeyi reddettiklerini şu sözlerle ifade etti:

“Müvekkilim gözaltında değil. Ancak Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ifade için çağırmak istiyor. Biz daha önce aynı birimde işkenceye uğradığı için bu ortamda ifade vermesini istemiyoruz. Bu nedenle doğrudan savcıya ifade vermek istiyoruz. Bu yönde girişimlerimiz sürüyor.”

ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Üner hakkında yeniden işlem başlatılması İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından da protesto edildi.

Üniversitenin ana kapısı önünde toplanan öğrenciler, “Eren Üner yalnız değildir” sloganları attı. Öğrenciler, Üner’in hak ihlallerine karşı ses çıkardığı için hedef haline getirildiğini belirterek, dayanışma çağrısında bulundu.