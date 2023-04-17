Köy Enstitüleri kuruluşunun 83. yılında Ayvalık'ta anlatılacak

Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:47

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:47

Türkiye'nin en önemli eğitim ve aydınlanma modeli olarak bilinen Köy Enstitüleri, kuruluşunun 83’üncü yılında Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde, üç gün boyunca, Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde “Fikir ve Kültür Günleri/2023” adı altında gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik, Köy Enstitüleri'nin simge bir ismi köy edebiyatı akımını başlatan yazar, şair ve öğretmen Mahmut Makal adına düzenlenecek.

PANEL, SÖYLEŞİ VE TEMATİK FİLM

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlikte bu yıl yine panel, söyleşiler ve tematik film gösterimi üç gün boyunca Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde yapılacak. 28 Nisan'da Köy Enstitüsü araştırmacısı yazar Hayrettin Filiz moderatörlüğünde gazeteciler Sedef Kabaş, Yaşar Aydın ve Siyaset Bilimci Dr. Ali Mert Taşcıer'in konuşmacı olarak katılacağı "Köy Enstitüleri Aydınlığından Günümüz Karanlığına" başlıklı panel düzenlenecek.

29 Nisan günü saat 16.00'da ise Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, "Kuruluşundan, kapatılışına Köy Enstitüleri" başlıklı söyleşisi ile tarihi gerçekleri bir kez daha gözler önüne serecek. Aynı gün akşamında saat 20.00'de Köy Enstitüleri'ni en iyi anlatan filmlerden biri olan "Yarım Kalan Mucize" filmi ücretsiz olarak gösterime sunulacak. Son olarak 30 Nisan günü saat 16.00'da Toplum Bilimci, yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar "Köy Enstitüleri'nin Toplumsal Yansımaları" adlı söyleşi ve sonrasında kitap imzası ile Ayvalıklılar ile buluşacak.