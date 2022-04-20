Köy Enstitüleri'nin ruhu, 82'nci kuruluş yıl dönümününde Muğla'da yaşatılıyor

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:45

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim-Sen Muğla Şubesi tarafından Cumhuriyetin en önemli projelerinden birisi olan ve okullara öğretmen yetiştirilmesi amacıyla 17 Nisan 1940’ta kurulan Köy enstitülerinin 82. kuruluş yıldönümü anısına etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan Antalya Aksu Köy Enstitüsü mezunu Zeliha Korkmaz, köy enstitülerinin annenin çocuğuna verebileceği her bilgiyi veren büyük bir bilim ve eğitim yuvası olduğunu ifade etti. Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran ise köy enstitülerinin sorgulayan, üreten, yaratan ve düşünen çağdaş bireyler yetiştirdiğini ifade etti. Savran, köy enstitülerinin öğrenci ve öğretmenin kimi zaman birlikte harç kardığı, kimi zaman birlikte ağaç diktiği, yaşamı umutla ürettiği, hayatın içinde eşitlikçi bir eğitim deneyimi olarak ufuklarını aydınlattığını vurguladı.

Köy enstitülerinin sadece öğretmen değil, terzi, yapı ustası gibi birçok sanatçı yetiştirdiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Cumhuriyet döneminin eğitimdeki aydınlanmasına baktığımız zaman köy enstitülerinin ne kadar önemli olduğunu, cumhuriyetin gelişmesinde çağdaş, laik kalkınmış bir ülke olma noktasında yarar sağladıklarını biliyoruz. Köy enstitüleri sadece öğretmen yetiştirmiyordu. Cumhuriyet döneminde okuma yazma olmayan köylerde o köy çocukları devlet tarafından alınıyor, köy enstitülerinde eğitim görüyor ama öğretmen olarak dönmüyordu. Sanatçı oluyordu. Terzi oluyordu, yapı ustası oluyordu. Köyüne geldiğinde köyün kalkınma noktasında el birliği ile cumhuriyetin aydınlanmasında ve bugünlere gelmesinde büyümesinde çok büyük emekleri geçmişti. Ne yazık ki ömrü kısa oldu. Belki devam etseydi bugün ülkemizin hangi noktalarda olduğu, ne kadar büyük bir ülke olurduk geçmiştekilerini görünce bunları da hissedebiliyoruz. Bizler Büyükşehir ve Menteşe Belediyesi olarak sayıları çok az kalmış köy enstitüsü mezunlarına değer veriyoruz” dedi.

GÜRÜN: BÖYLE BİR EĞİTİM SİSTEMİ DÜNYADA YOK

Köy enstitülerinin sadece 14 yıl açık kaldığını, 1954 yılında kapatıldığını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, köy enstitülerinin köylünün üretmesi için çok önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Köy enstitülerinin eğitim sistemi ile dünyada direkt olarak eşleşen başka bir eğitim sistemi olmadığını ifade eden Başkan Gürün, “Köy enstitülerinin 82. kuruluş yıl dönümünde hala onu büyük bir özlemle anıyoruz. Çok büyük ve etkin bir sistem. Bizler, köy enstitüleri neden 14 yıl açık kalmış, niye ortadan kaldırılmış gibi konuları tartışmak yerine, köy enstitülerinden çıktı olarak nasıl bir sitemi kurmamız gerektiğini düşünmeliyiz. O yokluk içerisinde bunu düşünen ve köy enstitüleri ile ülkeye çok değerli yazarlar, çizerler ve politikacılar yetiştiren bu sistemi nasıl çağdaş bir şekilde revize edebileceği ile ilgili fikir üretmemiz gerekiyor ve hayata geçirmemiz gerekiyor. Etkinliğimize katkı sağlayan değerli katılımcılara ve köy enstitüsü mezunlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Menteşe Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’nde yer alan ‘Dünden Bugüne Köy Enstitüleri Halk Bahçesi’ne Türkiye’deki 21 köy Enstitüsünün isimleri verildi.

KİMLER KATILDI?

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Sayar Özcan, 22. Dönem CHP Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka, CHP Muğla İl Başkanı Âdem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, MUSANDER, Eğitim-Sen ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanları ile köy enstitüsü mezunları ve vatandaşlar katıldı.