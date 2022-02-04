Köy köy dolaşıp kitap dağıtıyor

04 Şubat 2022 Cuma, 06:20

Atatürk sevdasına kendini adayan İsa Çetin, dernek gelirlerinden ve bağışlardan gelen paralar ile “Benim Kahramanım, Küçük Hanımlar Küçük Beyler, Atatürk'ten Mektuplar” adlı kitapları alarak ihtiyaç sahibi çocukları tespit ederek onlara ulaştırıyor.

Kendi imkânları ile köy köy gezen Çetin’in amacı Atatürk kitaplarını okumayan çocuğun kalmaması. Derneğin kuruluşundan bu tarafa kitap dağıtıldığını ifade eden Çetin, “Bizler yeni nesillerin Atatürk’ün nasıl biri olduğunu, ülkemiz için neler yaptığını bilmesini istiyoruz. Atatürk’ün adının asla unutulmaması gerektiğini anlatıyoruz. Çocukların gözlerindeki Atatürk sevgisini gördükçe mutlu oluyoruz. ADD olarak Atatürk’ü unutturmamaya devam edeceğiz” dedi. Çetin’in ve ADD’nin köylere dağıttığı kitap sayısı 10 bine ulaştı.