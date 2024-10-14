Köy muhtarını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Çorum’un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada köy muhtarı öldüren, kardeşini de ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.
Bolatçık köyünde, dün öğle saatlerinde köy muhtarı Gazi Güler, kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Doğan, üzerindeki silahla köy muhtarını vurmuştu.
Açılan ateş sonucu Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralanmıştı.
Olayın ardından Secaattin Doğan, suç aleti tabanca ile birlikte Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Doğan, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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