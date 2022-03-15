Köy okullarını çürütüyorlar
Anadolu'nun dört bir yanında AKP tarafından kapatılan köy okulları çürümeye terk edildi. Eğitimciler, taşımalı eğitim sistemine milyarlarca lira harcayan AKP hükümetine “Köy okullarını açın, bir milyona yakın öğretmeni atayın, aydınlanma ışığını yakın” çağrısı yaptı.
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Alaçam Mahallesi’ndeki eski adıyla “Alaçam Köyü İlkokulu” taşımalı eğitimle birlikte kapatıldı ve kaderine terk edildi.
Şimdilerde bir odası haftada bir gelen sağlık personeli tarafından ilaç yazma-muayene amacıyla kullanılan binanın çatısı ve sıvaları dökülüyor. Duvarlarında çatlaklar oluştu. Önündeki bayrak direği ortasından kırılmış durumda. Çürümeye terk edilen binanın önüne şimdi de çok amaçlı sosyal tesis ve yemek pişirme yeri yapmak amacıyla demir kazıklar çakıldı. Anadolu’daki kapatılan birçok köy okulu da benzer durumda. Bu okulları kapatan AKP, yerine taşımalı eğitim sistemi getirdi. Bu sistem için her yıl milyonlarca lira harcanıyor. Sadece geçen yıl yapılan harcama 1.3 milyar lira.
‘AYDINLANMA IŞIĞI’
Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, kapatılan bu okulların muhtarlıklar tarafından pazar yeri gibi farklı amaçlarla kullanıldığına işaret etti. Bir milyonun üzerinde öğrencinin taşımalı eğitim kapsamında olduğuna dikkat çeken Özbay, taşıma işinin de birilerinin yakınlarına, tanıdıklarına verildiğini söyledi. Sistemin öğrencilerin can güvenliği için de tehlike yarattığını belirten Özbay, geçtiğimiz günlerde Samsun’da bir servis aracının kaza yaptığını, bir öğrencinin yaşamını yitirdiğini anımsattı. Taşımalı eğitimi “garabet” olarak nitelendiren Özbay, “Buraya para aktarılacağına, köy okulları tadil edilse, bir milyona yakın atanamayan öğretmen atansa, aydınlanma ışığı da yakılmış olur” dedi. Her yıl taşımalı eğitime milyonlarca lira vermek yerine bu kaynakla köy okullarında yeniden eğitim sağlanabileceğini kaydeden Özbay, “Her şey bir yana köyün ortamı değişir. Belki de bunu istemedikleri için köylerden öğretmenleri çektiler. En uzak yerlere bile imam atanıyor. Ancak çocukların olduğu yerleri okulsuz, öğretmensiz bırakıyorlar. Bu eğitime olan bakış açısını da gösteriyor” dedi.
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