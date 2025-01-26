Köyde referandum: Bu sefer 'evet' çıktı

Yayınlanma: 26.01.2025 - 21:31

Güncelleme: 26.01.2025 - 21:31

Bartın’da mücavir alan sınırları içerisinde yer alan ve kayıtlı 661 seçmeni bulunan Eskihamidiye köyünde 3. kez referandum yapıldı. Bartın’a bağlı köy statüsünden çıkarak, Kozcağız beldesine bağlı mahalle olabilmek amacıyla yapılan referandumda oy kullanan 466 kişiden 276’sı evet oyu verirken, 190 kişi de hayır oyu kullandı.

Önceki yıllarda gerçekleşen iki referandumda hayır çıkan köydeki son referandum öncesinde imza kampanyası düzenlendi. 400 imza toplanarak gerçekleştirilen referandumda ilk kez evet oyu fazla çıktı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Doğalgaz, imar planları, altyapı gibi hizmetlere kavuşmak amacıyla Kozcağız Belediyesine bağlanmak isteyen köy için bundan sonraki süreçte önce belediye meclis kararı alınacak.

Ardından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olumlu görüşü ve Valilik onayı ile Kozcağız Belediyesi’ne bağlanacak olan Eskihamidiye’nin statüsü de mahalle olarak değişecek.