Muğla’da düğün referandumu

Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:14

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:14

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesindeki Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu halka soruyor. Vatandaşlara hizmet noktasında katılımcı belediyeciliğe önem veren Büyükşehir Belediyesi Menteşe Kent Park için yapılan referandumdan sonra Düğerek Mahallesi’ndeki Büyükşehir Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu da halka soruyor. Vatandaşlar Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu’nda düğün yapılıp yapılmaması konusunu 10-11 Ocak 2025 tarihlerinde iki gün boyunca tesis içerisine konulan sandıklarda oylayacak.

MUHTAR ETYEMEZ: HALKIMIZ KARAR VERECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Menteşe İlçesi Düğerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez daha önce düğün yapılan Düğerek sosyal tesisleri ve spor salonunda gürültü nedeniyle düğünlerin yapılmadığını, bazı vatandaşlarında düğünlerin yapılası yönünde talebi olduğunu belirtti. Oluşan bu durumda kararı Düğerek Mahallesi’nin değerli vatandaşlarının vermesi için konuyu referanduma götürme kararı aldıklarını belirtti. Gülfer Etyemez; Düğerek Mahallemizde bulunan Sosyal Tesislerde geçen haziran ayına kadar düğünler yapılabiliyordu. Sonrasında gürültü nedeniyle düğünler yapılamadı. Gülfer Etyemez; “Düğerek Mahalle’mizde bulunan Sosyal tesislerde geçen haziran ayına kadar düğünler yapılabiliyordu. Birkaç vatandaştan gelen şikayet üzerine düğünleri yapamadık. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Ahmet Aras ile konuyu konuştuk ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için burada referandum yapma kararı aldık. 10-11 Ocak 2025 tarihlerinde halkımıza Düğerek Sosyal Tesisleri’nde düğün yapılmasını istiyor musunuz? sorusunu yönelteceğiz ve oylarını kullanacaklar. Halkımız burada düğün yapılıp yapılmamasına kendisi karar verecek” dedi.

BAŞKAN ARAS: AMACIMIZ MUTLU BİR MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yerel yönetimlerde şeffaf, katılımcı olmanın, halkla birlikte karar almanın her zaman daha iyi hizmet olanağı sağladığını söyledi ve Düğerek Mahallesi’nde yaşayanları düzenleyecekleri referanduma davet etti.

Başkan Aras; “Yerel yönetimler tüm hizmetlerini halkının huzuru, mutluluğu, sağlığı için yerine getirir. Bizim amacımız mutlu bir Muğla yaratmak. Bu hizmetleri yerine getirirken en büyük desteği halkımızdan alıyoruz. Çünkü bu hizmetleri halkımız için hayata geçiriyoruz. Bazı hizmet ve projeleri de halkımıza soruyoruz. Çünkü yapılacak bir projeden herkesin eşit derecede memnun olması mümkün olmuyor. Bu tür durumlarda mini referandumlarla halkımızın görüşlerine, oylarına ihtiyaç duyuyoruz. Menteşe Kent Park örneğinde olduğu gibi şimdi de Düğerek Mahalle’mizde sosyal tesisimizde düğün yapılıp yapılmamasını halkımıza soracağız. Vatandaşlarımız sandığa giderek kendileri için en iyi olana karar verecekler” diye konuştu.