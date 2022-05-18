Köyde silahlar patladı: Biri muhtar 2 kişi öldü
Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde silahlı kavga çıktı. Kavgada köy muhtarı Bayram Arıkaya ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı hayatını kaybetti.
Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya (45) ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı (69) arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı.
Olayda, vücuduna 8 kurşun isabet eden Bekir Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Arıkaya da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köy Muhtarı Bayram Arıkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Arıkaya, burada yapılan müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayların büyüme ihtimaline karşı Hastane Acil servisi önünde polis, jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı Bayramlar Köyü’nde güvenlik önlemleri aldı.
Avcı’nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, köy muhtarı Arıkaya’nın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması