Köylerine dönüyorlardı... Kastamonu'da feci kaza! Tofaş hurdaya döndü: 10 yaralı

Kastamonu’da otomobilin yandan çarptığı Tofaş marka araç, kullanılmaz hale geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Köylerine dönüyorlardı... Kastamonu'da feci kaza! Tofaş hurdaya döndü: 10 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:55

Kastamonu-Taşköprü Karayolu Gömeç köyü mevkiinde, Fahri Ç. idaresindeki 37 EZ 776 plakalı Opel marka otomobil, Gömeç köyü yolundan Taşköprü istikametine dönmek isteyen Uğur B. yönetimindeki 37 PS 061 plakalı Tofaş marka otomobile yandan çarptı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Kazada sürücülerin de arasında olduğu 10 kişi yaralandı. Kazada kullanılmaz hale gelen Tofaş marka otomobildeki sürücü ve 4 yaralı sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalelileri yapılan yaralılar, Kastamonu Fevlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KÖYLERİNDEKİ EVE DÖNÜYORLARDI

Öte yandan, Tofaş marka otomobilde bulunan vatandaşların bir yakınlarının düğün merasimine katılmak için Kastamonu’ya geldiği ve Eşen köyündeki evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #kastamonu #Tofaş #otomobil

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