Köylüler nöbette, hukuk mücadelesi başlıyor: ‘Zeytinlikler için Danıştay’a iptal davası açacağız’

TBMM Genel Kurulu’nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını içeren torba kanun teklifi kabul edilmesinin ardından yasa Anayasa Mahkemesi’ne taşınırken yurttaşlar direnişi sürdürüyor.

Yasadan en çok etkilenecek olan Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçelerindeki köylüler, “Zeytinlerimizin taşınmasının bir usülü de, yolu da yoktur. Tek bir zeytin dalımızı vermeyeceğiz. Hep birlikte daha çok tetikte, daha dikkatli, daha hazır olmalıyız. Tehlike her an daha çok kapıda” diyerek nöbetlerini sürdürürken Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Yasası’nın 45. maddesinde yer alan zeytinliklerin taşınmasına ilişkin olan yönetmeliği yayımladı.

“Maden Kanununun Geçici 45 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları” adıyla yayımlanan yönetmeliğin “Ne olduğu belli değil” diyerek eleştiren Egeçep Sözcüsü Avukat Arif Ali Cangı, köylülerle birlikte Danıştay’a iptal davası açacaklarını söyledi. Cangı, “Krokiler ve koordinatlarda zeytinliği olanlarla iletişime geçiyoruz. Açacağımız davada yasanın anayasaya aykırılığını ileri süreceğiz. Bu dava belki Anayasa Mahkemesi’nin yasayı bir an önce görüşmesini sağlayabilir” dedi.