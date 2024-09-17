Köylülerden direk eylemi: 'Kendilerine göre yol çizmişler'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 11:17

Güncelleme: 17.09.2024 - 11:19

Eğirdir'e bağlı Bademli köyünde özel bir firmanın devam eden GES projesi için tarım arazilerinden geçen yollara direk dikmesi köylülerin tepkisine neden oldu.

Arazilerine giden yollara dikilen direkler nedeniyle araçlarıyla geçemediklerini söyleyen köylüler firmanın çalıştığı yere giderek yolu kapattı.

Köy halkından eski muhtar ve eski İl Genel Meclisi Üyesi Süleyman Sarpdağ, "Yolu geçilmez hale getirdiler. Bize hiçbir şey sormadan bu yol nasıl daha iyi kullanılır diye bize danışmadan kendilerine göre bir yol çizmişler, direkleri dikiyorlar. Bu da bizim için geleceğe sıkıntı. Bu projeyi revize edip yeniden yapmalarını istiyoruz" dedi.

"BORULARIMI KIRMIŞLAR"

Köy Sulama Kooperatifi Başkanı Halis Dikbaş, "Borularımı hep kırmışlar. Yola dikiyoruz diye boruları kırmışlar, ek yapıp üstüne beton döküp kapatmışlar. Bu boruları bir daha tamir etmem gerektiğinde o betonları bir daha kırmam lazım, direkleri kaldırmam lazım ki o boruları yapabileyim" diye konuştu.

Köy Muhtarı Hüseyin Göktaş ve köy halkının çalışma yapan firmanın çalışmasını durdurmak üzere arazi yolunu kapatması üzerine Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari telefonla köy muhtarıyla görüştü. Yoldan çekilmeyeceklerini belirten köylülerle konuşmak üzere daha sonra olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari, muhtar ve vatandaşlarla konuşup, firmanın yaptığı işlemlerin kanuni olduğunu ve şu anda yaptıkları eylemin suç olduğunu belirterek ikna etti. İlgili firma yetkilisi, köy muhtarı ve vatandaşlardan bir grubu karakola davet eden İlçe Jandarma Komutanı Ari'nin sözleri üzerine kalabalık dağıldı.