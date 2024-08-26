Köylülerin geçim kaynağı ‘mantar’
Sinop’ta Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanları olan orman arazilerinden toplanan mantarların denetim işlemleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.
Merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki ormanlık alanlarda yetişen, halk arasında fesleğen ve yumurta mantarı olarak bilinen mantarlar, Ayancık’taki ormanlık alanlardan toplanarak köylülere geçim kaynağı oluyor.
Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan yurttaşlar en iyi mantarı toplamak için gün boyu uğraşıp ürünlerini akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor.
Köylülerin gelir kaynağı olan fesleğen mantarı Ayancık’ta 200-250 TL’ye alıcı buluyor.
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