Köylülerin geçim kaynağı ‘mantar’

Yayınlanma: 26.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.08.2024 - 04:00

Merkeze bağlı Abalı ve Sarıkum köyü mevkisindeki ormanlık alanlarda yetişen, halk arasında fesleğen ve yumurta mantarı olarak bilinen mantarlar, Ayancık’taki ormanlık alanlardan toplanarak köylülere geçim kaynağı oluyor.



Günün ilk ışıklarıyla ormana çıkan yurttaşlar en iyi mantarı toplamak için gün boyu uğraşıp ürünlerini akşamüstü köy girişinde bulunan mantar toptancılarına getirerek satıyor.

Köylülerin gelir kaynağı olan fesleğen mantarı Ayancık’ta 200-250 TL’ye alıcı buluyor.

