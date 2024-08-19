Kahvaltı sofralarında enfes lezzet... Pratik mantarlı yumurta tarifi!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 23:30

Güncelleme: 19.08.2024 - 23:30

Sabah kahvaltılarınızı ya da hafif akşam yemeklerinizi lezzetli ve doyurucu bir hale getirmek ister misiniz? Pratik mantarlı yumurta tarifi, hem kolay hazırlanışıyla hem de zengin aromasıyla sofralarınızın favorisi olacak. Mantarın doğal lezzetiyle yumurtanın besleyiciliği bir araya gelerek hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarif, günün her saati için mükemmel bir seçenek. İşte enfes mantarlı yumurta tarifi...

MALZEMELER

200 gram mantar (ince dilimlenmiş)

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 küçük soğan (ince doğranmış)

1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Tuz ve karabiber (arzuya göre)

1/4 çay kaşığı kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

İnce doğranmış taze maydanoz veya yeşil soğan (süslemek için)

YAPILIŞI

Tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağı veya zeytinyağını ekleyin.

Soğanları ekleyip yumuşayana kadar soteleyin (yaklaşık 2-3 dakika).

Sarımsakları ekleyip 30 saniye daha soteleyin.

Dilimlenmiş mantarları ekleyin, tuz ve karabiber serpip mantarlar suyunu salıp çekene kadar (yaklaşık 5-7 dakika) soteleyin.

Yumurtaları bir kaba kırın, bir çimdik tuz ekleyip çırpın.

Çırpılmış yumurtaları mantarların üzerine dökün ve karıştırarak pişirin. Yumurtalar hafifçe katılaşana kadar (tercihe göre daha yumuşak veya tam pişmiş) pişirin.

Rendelenmiş kaşar peyniri ve kırmızı pul biberi ekleyin. Peynir eriyene kadar karıştırın.

Üzerine ince doğranmış maydanoz veya yeşil soğan serpiştirerek servis yapın.