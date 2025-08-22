‘Köylüyü yok sayan anlayışı reddediyoruz’

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme’de Sakarlı ve Evci mahallesi sınırları içinde kalan toplam 1200 dönümlük alanın, cumhurbaşkanı kararıyla organize sanayi bölgesi (OSB) kurulması amacıyla orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

İktidarı iki yüzlülükle suçlayan Çan, köylünün yıllardır yaşadığı evi için orman kadastrosu içinde kaldığı gerekçesiyle idari para cezaları kesildiğine, birçok köylünün dava dosyalarıyla boğuşmak zorunda bırakıldığına işaret etti.

CHP’li Çan “Orman sınırı, madem bir gecede değiştirilebiliyor kadastro mağduru köylülere neden zulmediliyor?” dedi.

‘AKP’NİN ÇİFTE STANDARDI’

Murat Çan açıklamasında şunları vurguladı: “Bugün İlkadım’ın kırsal mahallelerinden başlayarak Samsun’un birçok köyünde yurttaşlarımız, orman vasfı bulunmayan ama kadastroda ‘orman’ yazan topraklarda yaşamaktadır. On yıllar önce evini yapan, ahırını diken, tarlasını işleyen köylülerimize yıllardır devlet eliyle ceza kesilmekte, davalar açılmakta, adeta kendi toprağında işgalci muamelesi yapılmaktadır. Ama iş sermayeye, ranta, büyük projelere gelince ne oluyor? Tek adam rejiminde bir gecede bir imza atılıyor, on binlerce köylünün yıllardır beklediği çözüm tek kalemde OSB’ye sağlanıyor. Köylüye gelince ‘kanun var’ diyenler, büyük sermayeye gelince kanunu da ormanı da doğayı da bir kenara bırakıyor. İşte AKP iktidarının çifte standardı, işte köylümüzün çektiği çilenin asıl sebebi.”