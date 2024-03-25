Koyun sürüsünü kaybeden çiftçi jandarmadan yardım istedi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan bir çiftçinin kaybolan koyun sürüsü jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:45
Koyun sürüsünü kaybeden çiftçi jandarmadan yardım istedi
Abone Ol google-news

İlçenin Hisar mahallesinde ikamet eden E.Y. isimli vatandaş, kendisine ait küçükbaş hayvan sürüsünün kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen bulamadığını belirterek jandarmadan yardım talep etti.

Motorlu ve yaya devriyeler ile aynı zamanda insansız hava aracıyla (Drone) bölgede yapılan araştırma neticesinde kayıp olan 27 adet küçükbaş hayvandan oluşan sürü ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.


Araştırma haberleri drone haberleri insansız hava aracı haberleri

İlgili Haberler

Koyun besicisi çiftliğinde öldürülmüş halde bulundu

Koyun besicisi çiftliğinde öldürülmüş halde bulundu
Koyunun yünleri hikâyesi ve Şimşek’in müthiş çaresizliği

Koyunun yünleri hikâyesi ve Şimşek’in müthiş çaresizliği
Koyun tek seferde 6 kuzu doğurdu

Koyun tek seferde 6 kuzu doğurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'

Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'
Gelinim Mutfakta 25 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Mart 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Motorine indirim geldi! 23 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Motorine indirim geldi! 23 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Ramazan, Nevruz, Paskalya… Turizmde üç bayram sevinci!

Ramazan, Nevruz, Paskalya… Turizmde üç bayram sevinci!
İmamoğlu, başına gelen en ilginç olayı anlattı: 'Nasıl oldu bilmiyorum'

İmamoğlu, başına gelen en ilginç olayı anlattı: 'Nasıl oldu bilmiyorum'
3 milyon liralık vurgun! Sahte avukat, eski avukat sevgilisine özenmiş

3 milyon liralık vurgun! Sahte avukat, eski avukat sevgilisine özenmiş
Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’

Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’
Adana’da camide çocuğa istismar: İmam tutuklandı!

Adana’da camide çocuğa istismar: İmam tutuklandı!