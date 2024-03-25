Koyun sürüsünü kaybeden çiftçi jandarmadan yardım istedi

Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:45

Güncelleme: 25.03.2024 - 17:45

İlçenin Hisar mahallesinde ikamet eden E.Y. isimli vatandaş, kendisine ait küçükbaş hayvan sürüsünün kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen bulamadığını belirterek jandarmadan yardım talep etti.

Motorlu ve yaya devriyeler ile aynı zamanda insansız hava aracıyla (Drone) bölgede yapılan araştırma neticesinde kayıp olan 27 adet küçükbaş hayvandan oluşan sürü ormanlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.