Koyun besicisi çiftliğinde öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde koyun çiftliği sahibi Ali Çirkin, tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çiftlikte çoban olarak çalışan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şüpheli cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:55
Koyun besicisi çiftliğinde öldürülmüş halde bulundu
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Nurdağı ilçesi kırsal Gedik Mahallesi’nde, dün gece geç saatlerde koyun besicisi Ali Çirkin’den (26) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Çirkin’in çiftliğine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftliğe gelen ekipler, Ali Çirkin’i kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde koyun besicisinin başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Çirkin’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÇOBAN İLE BİRLİKTE 6 ŞÜPHELİ CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDI

Olayla geniş çaplı çalışma yapan jandarma ekipleri, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olay sonrası ortadan kaybolan yabancı uyruklu bir şahıs ile birlikte toplam 6 şahsı cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahısların jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.


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