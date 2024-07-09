Koza bir onay daha aldı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

Şirketin Kırklareli merkez ilçesindeki Geçitağzı köyünde yapmak istediği 16.5 hektarlık altın ve gümüş madenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay verildi. Bu kararın ardından şirket tarafından Istrancalar Ormanı’nı da kapsayan bölgede madencilik çalışmaları başlayacak. Ekonomik ömrü iki yıl olan proje kapsamında çıkarılacak olan cevher ise Koza bünyesindeki Kaymaz Altın Madeni’ne sevk edilerek orada siyanürle işlenecek. Şirket bu proje kapsamında toplam 190 bin 85 ton cevher elde edecek. Bu proje için 6 milyon TL harcanacak. Bunun yanında şirketin Geçitağzı köyüne dokuz kilometre uzaklıktaki Kula köyünde de çalışmaları sürüyor. Aldığı onayla birlikte o noktada da 1998 ağaç kesmeye hazırlanan şirket, buradaki ürünü de Kazmaz Altın Madeni’ne taşıyacak. Şirketin bu projesi de daha önce açılan davalar sonucundan iptal edilmişti. Ancak Koza, projesinde yaptığı ufak değişikliklerle yeniden bakanlıktan onay aldı. Bölgede yaşayan köylüler ve yaşam savunucuları ise projeye karşı çıkıyor.

"DAVAMIZI AÇACAĞIZ"

Bölgedeki çalışmaları istemeyen Doku Derneği ve Kırklareli Kent Konseyi, yurttaşlarla birlikte dava açmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, “Daha önce de aynı şirkete karşı mücadele yürütmüştük. Yıllar sonra aynı alan için yeniden geldiler. Köyde örgütleniyoruz. Muhtar da avukatlarımıza vekâlet verecek ve davamızı açacağız” dedi.

